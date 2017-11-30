申請加入足協會員暴衝 逾8千人響應

報名申請加入足協的民眾，本週已達8456人。圖為台灣男足之前在卡達移訓照片。（資料照）

申請參加單項協會 已破4萬人

〔記者林岳甫／台北報導〕體育署昨公佈最新一期的民眾申請加入特定體育團體會員預報名人數，經2個多月號召，總申請人數突破4萬大關；足協上週共2525人加入，累積逾8000人參加，再次超越羽球協會，成為報名人數最多的協會。

體育署在9月8日至12月20日於網路上開放民眾申請加入各協會，至今全台灣共40049人申請入會，體育署長林德福表示，體育署會成為體育界與選手的後盾，他呼籲全民把握入會申請時程，在體育改革的最後一哩路，一起邁向台灣體育新紀元。

足協上週召開理監事會議，確認若國際足總（FIFA）同意，他們將依據國民體育法「組職開放」精神，訂定新版組織章程，採個人會員直選理事長，此舉有效拉抬民眾參與意願，本週報名人數達8456人，可望在報名截止前達萬人響應。此外，游泳協會本週再增加1639人，累積人數達6461人，成為會員人數第三多的協會。

林德福和教育部長潘文忠、體發會召集人張景森昨晚邀集所有特定體育團體的理事長、秘書長進行座談，不過，多名體壇大老在發表完意見即離席，不願進一步對談，對此林德福表示，他明白在體育改革之際，會遇到諸多困難，而此次仍有與多個協會進行充分溝通。