冬盟》「娶某前」林立 連2天敲超前分

中職聯隊林立連續2天在9局上打下超前分。（中職提供）

中職6連不敗歷屆最佳

〔記者徐正揚／斗六報導〕「娶某前」的林立，威力真的凌厲，連續2天在9局上敲安打下超前分，可惜中職聯隊昨天牛棚沒能守成，被日本社會人以5：5逼和，無緣締造6連勝，但6連不敗已是中職球隊在歷屆冬盟最佳成績。

楊家維代打扳平比數

中職聯隊打完6局以2：4落後，7局上重啟攻勢攻佔二、三壘，因應對手換左投派楊家維代打，他適時擊出安打掃回2分扳平比數，總教練林振賢表示，對楊家維打左投很有印象，因為他近況還不錯，決定留在關鍵時刻對付左投。

林立連續5場至少2安，連續2天在9局上打回超前分，他表示，上去的想法很簡單，就是設法把球打遠，把隊友送回來；今年是他第3次打冬盟，每屆打擊率皆超過3成40，他認為，在冬盟與各國投手交手，能提升臨場反應，「尤其面對日本更高階的投手，回中職後對投手的掌握度應會更好。」

9局下王鴻程續投，開局連來5個壞球，社會人靠保送加犧牲觸擊攻佔二壘，中職聯隊換朱俊祥關門，才投2球就被代打松本桃太郎敲安追平，最終和局收場，想打破中職自2013年改採單一球隊的單屆最多8勝紀錄只好等明天。

林振賢指出，沒能贏球雖然可惜，但全隊從落後到追平到超前，士氣與企圖都很好，態度有目共睹，這點最值得高興；林立雖因16日要結婚提前離隊，明年一定有他的空間，「他本來就是有能力的打者，經過這次冬盟信心又加強不少。」