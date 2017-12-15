「永遠都沒準備好」 鋒哥勉學弟保持心態

Nike青棒訓練營，陳金鋒寫給學員的話：「目標是你成功的動力。」（下方）（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕陳金鋒過往惜字如金，擔任悍將副領隊後，角色轉變，也不得不打開話匣子，昨於Nike青棒營與高中球員座談，被迫講了20分鐘，但他笑稱榮幸：「跟你們分享，我要思考許多，好讓你們理解，對我也是很好的學習機會。」

陳金鋒昨於Nike青棒營與高中球員座談。（記者郭羿婕攝）

陳金鋒親筆寫下「目標是你成功的動力」，送給今年學員，昨也拋出許多問題，要大家思考，「在球場有沒有設定目標？有沒有鞭策自己往目標前進？如何實現、如何努力才是重點，有目標才有成功。」

陳金鋒說，球員能做的就是不斷變強、變好，也必須保持「永遠都沒準備好的心態」，去準備所有事。一連串「鋒語錄」讓學員安靜聆聽，還點名穿52號球衣的高苑工商林逸達，要他發問，也喊了31號的平鎮高中宋晟睿，笑說：「31號我比較熟。」

陳金鋒為許多人開啟旅外夢想，看著今年同時有5位台將上大聯盟，他也表示：「越多人站在美國職棒，對台灣棒球一定有很大影響，但不只台灣，全世界都想站在那裡，這麼多人競爭，要思考如何努力比他們更好、站穩舞台。」

陳金鋒還說，即使登上最高殿堂，要知道後頭還有許多人追趕，這是全世界最現實的環境，只要還在球場就必須永遠做足準備。