「美巡賽的一天」 小潘改當老師

旅美好手潘政琮（左2）返台舉辦菁英訓練營，全國花園球場總經理吳憲紘（左1）和澳洲籍教練東尼（右2）、希恩全力協助。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／苗栗報導〕旅美高球好手潘政琮，連續第3年利用美巡賽休兵期回苗栗舉辦青少年選手菁英訓練營，今起連續兩天帶領菁英選手體驗「美巡賽的一天」。

潘政琮表示，這3年來感謝全國花園球場大力支持，讓他以自己想要的方式呈現這個訓練營，希望在未來繼續一同努力，為台灣青少年選手做出貢獻，幫助他們實現夢想。

今年訓練營邀請了12位青少年好手，包括今年在美國女子業餘錦標賽表現出色的吳佳晏。潘政琮還邀請合作多年的澳洲籍教練東尼、專業高爾夫體能訓練博士希恩加入指導行列。

盼男子新秀 5年內打進美巡

潘政琮希望5年內可看到另一位台灣男選手打進Web.com巡迴賽，甚至美巡賽，與他一同奮鬥；未來8年內，能有更多台灣選手進入美國大學校隊，在世界各大巡迴賽發光。

東尼指出，他認識潘政琮時，小潘才9歲，後來他到台灣協助高協的青少年培訓計畫，也陸續注意到小潘的進化；到了2013年，為了亞運培訓，兩人再次合作，並於隔年完成亞運奪金任務。

東尼強調，潘政琮是很有個人風格的選手，他總是很有決心地朝著自己的目標前進。

全國花園球場總經理吳憲紘與潘政琮為即將在明年春天完工的「潘政琮練習果嶺」舉行揭牌儀式，這座全新設計的果嶺，是依照潘政琮的構想和訓練需求而設計，將成為小潘返台的訓練基地，以及青少年選手培訓場所。