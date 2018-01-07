台壽成棒起手式 職棒第4席等泰山

楊承駿（左起）、鄭達鴻、林英傑加盟台中市台灣人壽成棒隊，由副領隊廖豊民（右二）、總教練廖剛池（右一）領軍。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚、蔡淑媛／台中報導〕台灣人壽成棒隊取代台中運動家，成為台中市的城市球隊，昨為職棒退役選手林英傑、鄭達鴻、楊承駿舉行簽約加盟記者會，副領隊廖豊民表示，有與張泰山接觸，目標是朝職棒第5隊發展。

張泰山（資料照，記者方賓照攝）

林英傑等3人加盟

業餘成棒每隊可註冊5名具職棒資歷球員，林英傑、鄭達鴻、楊承駿是台壽第1批簽約球員，球團簽約後立即公布3人月薪，林英傑、鄭達鴻同為7.5萬元，楊承駿是5.5萬元，對照中職球隊近年避談球員合約與薪資，行事風格公開明快。

台中市棒球教育基金會董事長廖豊民證實，剩下2個職業球員名額的其中1位可能是張泰山，「他過去的紀錄很輝煌，就像鈴木一朗一樣，還有在球場打拚的企圖心，我們想提供這個舞台。」

廖豊民指出，球隊由基金會負責營運與管理，定位類似中信兄弟二軍或三軍，未來持續與中信合作。今年中信在洲際主場超過50場，每場中信都提供1000張外野門票，由基金會與教育局、交通局合作，派專車接學生與家長來看球，並參觀棒球文創園區。

朝職棒第5隊發展

廖豊民表示，球隊訂於9日舉行測試會，報名球員已有80人，未來可能成為職棒第5隊，成軍第1年希望至少拿到1個冠軍。總教練廖剛池表示，業餘球隊可登錄3位洋將、同時上場2人，目前有2位澳洲籍、1位具日職經驗的日本球員參加測試。

準備中的球衣與視覺圖案，預計4月公布，由於台壽吉祥物是「台灣阿龍」，領隊是台中市長林佳龍，昨又在「追憶味全龍特展」展場舉行記者會，視覺圖案以龍的呼聲最高。