CPR痛下殺手 騎士狂失148分

雷霆魏斯布魯克（左）繳23分、20助攻「雙20」數據，痛宰騎士。 （法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆昨前往克利夫蘭迎戰騎士，不僅阻止詹姆斯達成生涯3萬分，「CPR 三巨頭」魏斯布魯克、安東尼及喬治合砍88分，令地主顏面無光，終場以148：124收下4連勝，也讓騎士平隊史最高失分的難堪紀錄。

雷霆、騎士上演飆分秀，騎士89投46中命中率達51.7%，但雷霆更猛，全場共出手100次，命中率高達58%，狂抓52個籃板，整體數據優於對手。雷霆先發5人有4人得分破20分，魏斯布魯克繳23分、20助攻「雙20」超猛數據，安東尼29分、10籃板，P.喬治36分，中鋒亞當斯也繳出25分、10籃板。

詹姆斯賽前只差25分達成生涯3萬分里程碑，也可望超越布萊恩成為史上最年輕3萬分得主，但此役他17投8中，僅拿下18分，得等到下一役才能達陣，對此他雲淡風輕地說：「這沒關係，我下一場比賽還有機會達成，但我也不會刻意追求。」

大帝3萬分等下一場

不過對於球隊大量失分輸球，詹姆斯顯得相當失望，「我的籃球生涯從未讓對手拿這麼多分，甚至打電動都沒輸那麼慘。」騎士此役失分達148分，追平隊史紀錄，上次遭對手痛擊已是1972年1月，當時對手為七六人。

騎士教頭 飯碗恐不保

騎士I.湯瑪斯繳全隊最高24分，洛夫因感冒身體不適，僅上場3分鐘，讓球隊禁區唱空城，成落敗原因之一。騎士近10戰僅拿下3勝，完全失去爭冠球隊的競爭力，外界也謠傳泰倫魯的飯碗恐不保，詹姆斯表示，希望不會，但他也無法保證球隊的走向。