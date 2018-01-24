偏愛這一味! 桃猿蒐集3前獅洋投

賽格威（資料照）

簽下麥克爾 登錄改名尼克斯

猿隊3前獅洋投成績

〔記者林宥辰／台北報導〕近幾年中職各隊找尋洋將，多半優先尋求已有中職經驗者，「尼洛條款」廢除後，洋投身披不同球隊球衣投球已司空見慣。不過，桃猿似乎偏愛前獅隊洋投，繼道恩斯（戴倫）續約後，又簽下去年短暫來台的麥克爾，中文名登錄為尼克斯。

尼克斯（資料照）

桃猿領隊劉玠廷說，和去年延攬道恩斯的程序相同，先知會統一獅，確認獅隊放棄2月28日以前的優先議約權後，才和尼克斯接洽並簽約。獅隊領隊蘇泰安也證實，猿隊事前曾詢問，確認過獅隊無意續約。

道恩斯（資料照）

尼克斯去年抵台前，暫居所屬獨立聯盟雙冠王，來台後以先發為主，2勝5敗、防禦率5.40的成績差強人意。

繼賽格威（銳克）、道恩斯之後，尼克斯是猿隊第3位「前獅投」，猿隊仍在和賽格威經紀人洽談，若談成，今年猿隊3位洋投都曾效力獅隊，甚至去年猿隊王牌史博威，當初也是獅隊未簽約，猿隊才接觸。

續留賽格威 28日前優先議約

從獅到猿，改以姓氏做登錄名、歷經完整春訓後，同位洋投表現總能脫胎換骨，但劉玠廷認為，各隊都有一定延攬洋將管道，還是要看實戰成績才能下定論。

搞定第2個洋投名額，猿隊目前正和賽格威洽談，也持續有其他備案。富邦悍將則傳出也想找多位回鍋洋投，由於28日以前原球隊有優先議約權，尚未有檯面上動作，僅確定和王牌羅力續約。

中信兄弟則找回去年投1場就赴韓職發展的左投艾迪頓，並簽下有日職經驗的洋投萊夫利（暫譯）。