勇士狂吞5T 本季首度連敗

雷霆魏斯布魯克（左）昨攻下34分、9助攻與9籃板。右為勇士格林。（法新社）

復仇不成 主場慘輸20分

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士昨再度面對杜蘭特前東家雷霆，主場座無虛席，原本想演「王子復仇記」，但魏斯布魯克、喬治的表現強壓勇士大軍，衛冕軍全隊動氣，賠上5次技術犯規（T），格林末節遭驅逐出場，終場勇士105：125吞下本季首次連敗。

勇士開季時客場不敵雷霆，兩強昨在灣區交鋒，賽前話題十足，杜蘭特被問及是否曾與前隊友聯繫，他直嗆媒體：「為什麼老是愛問這個？」表明不想回答私人領域問題。

這股氣似乎也感染隊友，格林此役末節剩8分13秒時，因跟裁判抱怨，吞下第二次技術犯規退場。柯瑞表示，球賽的吹判非常粗糙，但絕非影響勝利的原因，總教練柯爾也認為，球隊打得比吹判更糟，完全被對手比下去。

魏少準大三元 喬治38分

魏少繳出準大三元的34分、9助攻與9籃板，喬治挹注38分，談到比賽關鍵，喬治表示，對手是全聯盟最會導球、跑位的球隊之一，「我們全場都有跟上，一開賽就全力以赴。」

雷霆首節就轟下42分，優於勇士的30分，只是「甜瓜」安東尼只出賽6分鐘，就扭傷右踝提早退場。

杜蘭特昨貢獻33分，浪花兄弟柯瑞21分、K.湯普森12分，兩人三分線共出手15次，僅進4球。

勇士近4場苦吞3敗，戰績41勝13負仍居西部龍頭，但與第二的火箭僅1場勝差。

柯瑞（左）向裁判抱怨吹判尺度。（法新社）

雷霆喬治挹注38分。（美聯社）