冬奧》台將最佳名次 黃郁婷雪恥

台灣女將黃郁婷昨天在平昌冬奧1000公尺競速滑冰項目，滑出1分16秒44成績，名列第20名，是目前本屆冬奧台將的最佳名次。（路透）

1千公尺競速滑冰第20名

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女將黃郁婷昨天在平昌冬奧大道競速滑冰1000公尺賽事，滑出1分16秒44成績，全世界僅31人有參賽資格，黃郁婷名列第20名，是目前本屆冬奧台將的最佳名次。

滑輪溜冰出身的黃郁婷從2015年轉戰冰刀，由於仍在技術轉移階段，起跑是她的弱項，所以距離適中的1000公尺變成強項，她個人最佳成績是去年於美國鹽湖城締造的1分13秒92，此成績放眼本屆可拿下銅牌。但因平昌冬奧場地海拔較低，創佳績有一定難度，黃郁婷昨天與挪威女將赫姬同組出發，她滑出1分16秒44，對方則以1分15秒98成績、名列第八。

摩爾絲刷新冬奧紀錄

身高181公分的荷蘭名將摩爾絲，昨天急速全開，最後滑出1分13秒56，刷新冬奧紀錄，前紀錄是由美國女將薇蒂於2002年鹽湖城冬奧滑出的1分13秒83。日本女將小平奈緒去年底在鹽湖城滑出1分12秒09成為世界紀錄保持人，昨天繳出1分13秒82表現，獲得銀牌，同胞高木美帆以1分13秒98鍍銅。

18日500公尺再登場

29歲黃郁婷首屆冬奧體驗即將告一段落，參加三項賽事的她，最終項目將是18日登場的500公尺賽。黃郁婷懷抱奧運夢想，因滑輪溜冰並非奧運項目，她將過去滑輪溜冰累積的獎金約300萬元，全數投資自己，去年滑到冬奧資格，一圓奧運美夢。