3後「猿」當「複」翁 陳禹勳創「薪」紀錄

桃猿隊陳禹勳今、明年月薪分別為48和55萬元，創隊史本土投手最高薪紀錄。（資料照，記者陳志曲攝）

桃猿牛棚3要角林柏佑（左起）、王躍霖、陳禹勳獲得複數年約肯定。（資料照，記者黃志源攝）

48萬、55萬2年約 隊史土投最高

〔記者吳清正／台北報導〕去年打破中職單季救援成功紀錄的Lamigo桃猿陳禹勳，首度獲得複數年合約，今、明年月薪分別為48和55萬元，創下隊史本土投手最高薪紀錄。

猿隊牛棚投手在這波調薪受到高度肯定，除了終結者陳禹勳，投7、8局的王躍霖和林柏佑，也分別獲得3年和2年的複數年合約，今年也分別加薪9萬和8萬元。

陳禹勳去年月薪34萬，出賽59場，以37次救援成功改寫前隊友米吉亞保持的35次紀錄，並有3次中繼成功，防禦率2.63，是猿隊去年贏得總冠軍的大功臣之一。

純本土後援 首破月薪50萬

陳禹勳今年月薪超越王溢正的42萬元，成為隊史本土最高薪投手，而明年將是中職史上第1個月薪突破50萬元大關的純本土後援投手，僅次於具有大聯盟資歷的郭泓志，郭泓志2014年起效力統一獅的3年期間，月薪分別為91.67、96.67和101.67萬元。此外，郭李建夫1999年從阪神隊返台加盟中信鯨，月薪50萬元。

去年贏得中繼王的王躍霖也首度拿到複數年合約，月薪從去年19萬元成為今起3年分別是28、34和40萬元。王躍霖去年出賽64場，戰績3勝0敗19中繼1救援，防禦率3.43。去年月薪30萬元的林柏佑，今、明年月薪分別是38和42萬元，林柏佑去年出賽55場，拿下和王躍霖並列最多的19次中繼成功，防禦率4.28。

去年扛起猿隊第5號先發的林樺慶加薪9萬元，月薪從7萬元加到16萬元，調幅高達128.6％。林樺慶去年拿下職棒生涯4年來首勝，戰績6勝4敗、防禦率5.25。

野手方面郭嚴文加薪10萬元，今年月薪42萬元，梁家榮從7萬元加到12萬元，林承飛則維持平盤的16萬元。

猿隊調薪至此全部完成，中信兄弟日前曾公布第一階段調薪結果，目前主要剩張志豪尚未談妥，統一獅和富邦悍將則都尚未公布任何調薪結果。

2017年賽季‧Lamigo救火大隊成績