王溢正「骰到6」 7局通殺無失分

桃猿先發投手王溢正昨7局無失分，拿下本季第5勝，也賞給富邦悍將4連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／新北報導〕「王溢正今天骰到幾？」昨役7局無失分的MVP表現，這位桃猿左投用「骰到6」的演出拿下本季第5勝，不但率隊10：0大勝，也賞給富邦悍將4連敗。

王溢正以往的投球表現起伏較大，也讓球迷會用擲骰子的比喻去形容比賽狀況，從最差的1到最好的6來給分。就連桃猿「洪總」洪一中昨天賽後都說，「球迷不是常用骰到1、骰到6來形容溢正的表現嗎？其實他只要那一場的好球率高，通常結果都不錯。」

以昨役來說，王溢正以86球就能投完7局，不但送出6次三振，也直到7局兩出局後，才投出唯一一次保送，都說明他的狀況有多好。王溢正賽後就說，「狀況真的不錯，其實從上一場開始，速度就有拉上來，狀況也在掌握之中。」

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王溢正也知道自己的好壞幅度較大，他說通常在賽後就不再去想，只專心準備下一場的投球，「我也會盡量讓好壞幅度變小一點。」洪總認為，王溢正的優點是耐投，而且球威不錯，至於昨役為何不讓他續投，洪總直言：「那種比數拚完封，沒有意義。」

相較悍將全場只敲出2支安打，桃猿則敲出16支安打，其中9棒郭永維更是單場4安的鐵支演出，藍寅倫和陽耀勳則各繳3安。郭永維貢獻3打點，也達成生涯百打點，藍寅倫則達到生涯300安里程碑。

郭永維4安 生涯百打點

在王溢正退場後，黃子鵬登板投1局，9局則由黃偉晟上場解決兩人後，再換王躍霖收尾。洪總表示，一般情況來說，9局不必再換投，但希望慢慢建立王躍霖的信心，這場是很好的機會，「你看在沒壓力的情況，躍霖3球都是好球，證明他還是有球威在。」