用實力讓台灣被世界看見 亞運壯行 國手士氣高

中華奧會主席林鴻道、體育署長高俊雄，帶頭舉杯期盼亞運創造佳績。（體育署提供）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕國家運動訓練中心昨晚舉辦雅加達亞運行前壯行餐會，為即將出征的國手打氣。現場還排滿由贊助商提供的金牌獎勵電動機車，舉重女將郭婞淳迫不及待坐上，她表示：「亞運當然以金牌為目標，我很喜歡這台，已經先拍照預約了。」

羽球一哥周天成第一個喊聲相挺，錄製短片向整個體育界發聲。（記者卓佳萍攝）

郭婞淳 預約金牌電動機車

「台灣最速男」楊俊瀚亞運目標為「超越自我」。（記者卓佳萍攝）

體育署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道、全國體總會長張朝國及國訓中心執行長李文彬，帶頭舉杯預祝亞運獲得好成績。高俊雄昨到技擊館、球類館探視選手，包含體操李智凱、羽球周天成等人，他表示，目前國手士氣都很好，不會感到特別緊張。

舉重選手郭婞淳預約金牌禮物，要騎走電動機車。（體育署提供）

楊俊瀚 對辦餐會覺得新鮮

亞運壯行餐會。（記者卓佳萍攝）

「台灣最速男」楊俊瀚對餐會感到很新鮮，他表示，好像提醒大家比賽快到了，「4年前我去亞運，當時很菜、很嫩，這幾年成長很多，期待看到進步。」

台中東亞青運遭中國作梗停辦，國內體壇氣氛低迷，李文彬表示，原本擔心亞運國手心情會受影響，但大家都全力備戰，希望透過好成績、用實力讓台灣被世界看見。

日前出席東亞奧會臨時理事會的林鴻道，昨語重心長地在台上致詞將近8分鐘。

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他表示，這就是國際社會的現實、這就是政治，對台中、對台灣都非常不公平。

東亞青運被打壓 捍衛參賽權

林鴻道告訴選手，事情非同小可，他呼籲選手透過網路力量，捍衛自身參賽權益，選手從小接受訓練就是為了在國際舞台發光，若參賽權被剝奪，會是一件非常不公平的事，希望大家一起來努力。

周天成相挺跑第一 錄短片發聲

周天成第一個喊聲相挺，錄製短片向整個體育界發聲，他表示，希望體育圈團結，選手要站出來，捍衛自己權益。