郭泓志信心喊話 賴鴻誠甩負能量

悍將中繼左投賴鴻誠重拾信心，今年已拿下9次中繼成功。（記者方賓照攝）

9中繼成功 擺脫去年低潮

悍將球星郭泓志（右二）昨指導藝人葉星辰（中）、張立昂（左二）開球。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將中繼左投賴鴻誠，去年面臨不小低潮，出賽48場，防禦率是生涯7季以來最高的8.44。今年賴鴻誠脫胎換骨，出賽數是目前富邦悍將牛棚最多的39場，拿下9次中繼成功，昨他中繼0.1局未失分，防禦率2.70是全隊牛棚最佳，放眼聯盟後援投手群，也是頂尖成績。

賴鴻誠說，去年經過動作修正之後，更能舒服面對比賽，體能上、自我保護機制也都有進步，「改變最多的部分，可能是我學到更多溝通，特別是和防護員，去年想自己去闖，越闖反而越迷失，今年更懂得和團隊溝通，讓其他人幫助我。今年自己被定位在危機處理，也希望成為能讓教練安心、穩定軍心的角色。」

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2教練鼓勵 不用想太多

賴鴻誠說，去年投到後來信心盡失，甚至感到畏懼，「來球場就有負面的情緒，想一些自己其實不能控制的事，教練有鼓勵我不用設想太多，余文彬、郭勇志2位教練和之前在二軍的小郭（郭泓志）前輩都給我信心。」

賴鴻誠2012年進入職棒，當時球隊還是興農牛，歷經多年中職4隊規模，各隊投打彼此熟悉，對投手而言是個挑戰。賴鴻誠說，由於對手彼此熟悉，捕手的配球更重要，「我覺得捕手的配球對我幫助很大，有時系列賽連續出賽，甚至每場都要改變，隊上的捕手這幾年來進步很多，對我們投手來說，會更信賴他們。」