台塑盃未來賽》曾俊欣「抗熱」封王 當17歲生日賀禮

「夜市小球王」曾俊欣首獲台塑盃未來賽男單冠軍，也提前收下17歲生日賀禮。（記者梁偉銘攝）

鏖戰3盤 拖垮老學長陳迪

「夜市小球王」曾俊欣首獲台塑盃未來賽男單冠軍。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕正午豔陽頂著攝氏36度高溫火烤，曾俊欣昨於北市網球中心撐過近4小時3盤鏖戰，終以6：1、6：7（5：7）、7：6（7：1 ）拖垮建中老學長陳迪，8月8日出生的「夜市小球王」首獲台塑盃未來賽男單冠軍，也提前收下17歲生日賀禮。

這項總獎金2.5萬美元（約76萬台幣）的職業賽，壓軸上演「台灣內戰」，更是16歲新星對上34歲老將的世代之爭，隔網傳承意味十足。所謂「年輕就是本錢」，曾俊欣展現未來「寶島一哥」接班實力，即使大太陽曬到地板發燙，未受酷暑悶熱天氣影響，5連勝強勢封王，也是今年越南、葡萄牙後，生涯第3座未來賽金盃，「很高興回台灣贏球，台塑4年前開始贊助，所以我特別希望奪冠。」

曾俊欣橫掃法網、溫網青少男單雙料大滿貫，馬不停蹄投入台塑盃，首站調整時差不及退賽，隔週捲土重來，旺盛體能與一流速度讓人驚豔，昨與經驗豐富的陳迪拚滿3盤，龍爭虎鬥令球迷大呼過癮，「第1盤發揮得不錯，後來穩定性下滑，關鍵時刻出狀況。」次盤9次雙發失誤，令他很自責：「患得患失想太多，第一次這麼多雙誤。」

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所幸決勝盤因高溫暫停10分鐘後，曾俊欣恢復冷靜找回手感，拉鋸再度搶7，2：1連下5分鎖定勝利。對於首度和老大哥交手就贏球，他表示，陳迪是從小敬重的前輩，「之前一起冬訓，他熱心幫助我們這些年輕球員，運動家精神值得學習。」陳迪也不吝盛讚，並分享過來人經驗，「俊欣非常早熟，以前我16歲還不知道要做什麼，他已有清楚目標和方向，未來3年是關鍵，希望好好把握。」

至於總獎金1.5萬美元的女網單打決賽，李珮琪6：3、4：5領先香港胡可澄時，右腳踝嚴重扭傷退賽送醫，甚至恐將影響下月亞運，李珮琪難過落淚：「接球聽到『啪 』一聲，真的好痛。」