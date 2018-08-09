現代神獸》大谷4勝加12轟 99年來第1人

大谷翔平昨天擊出本季第12轟，飛行距離長達411英尺。（美聯社）

前言︰大谷翔平預定週日恢復練投，重返投手丘之前，他持續用打擊幫助天使隊贏球，昨天轟出超前比數的3分砲，本季第12轟，以11：5擊敗老虎隊。大谷也展現速度，跑出內野安打、並完成第5次盜壘，長打火力和速度兼具的表現，讓球迷為之瘋狂。

〔記者吳清正／綜合報導〕大谷翔平4天前才單場雙響砲，昨天又擊出本季第12轟，雖然是反方向的左外野全壘打，飛行距離仍長達411英尺，讓媒體嘖嘖稱奇。

左打的大谷從小在父親指導下，擊球以左中外野為目標，今年的全壘打大都落在中外野附近，昨天則是第2支純左外野全壘打，沒有硬拉仍形成特大轟。

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「或許看起來我好像輕鬆揮棒，但是其實我打得非常用力。」大谷說：「如果看起來我沒有用力揮擊，而球飛得這麼遠，那是好的跡象，我的擊球時間點抓得很好，球也看得很清楚。」

天使隊總教練索西亞表示，大谷日前對印地安人隊轟出雙響砲，昨天再度開轟，他的POWER和楚奧特一樣，都是少見的天賦。

貝比魯斯之後首見

這一轟讓大谷成為大聯盟99年來第1個單季4勝加12支全壘打的球員，史上第3人，前兩人是1881年的萊恩和1919年的貝比魯斯。

挑戰職業生涯最多22轟

大谷單季最多全壘打是2016年在日職火腿隊的22轟，天使隊本季還有47場比賽，雖然大谷不會每一場都打擊，但如果能維持明星賽後15場5轟的好手感，仍有機會挑戰。