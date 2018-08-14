6局挨2轟吞敗 殷仔主場仍優質

陳偉殷昨對大都會，投6局責失2分仍是優質先發，卻被2發全壘打轟掉3分套牢，吞下生涯單季次多的第9敗。（美聯社）

投108球失4分 責失2分

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷昨天凌晨先發對大都會，用108球是他本季單場新高，投6局挨4安失4分，雖然責失僅2分仍是優質先發，卻被2發全壘打轟掉3分套牢，馬林魚以3：4不敵大都會，他也吞下生涯單季次多的第9敗。

陳偉殷一開賽就投出保送，被大都會靠盜壘、高飛犧牲打先馳得點，2局上2出局後，一記紅中速球被雷耶斯逮到，被打的第1安就是2分彈，讓大都會以3：1拿回領先，由於馬林魚前天打到11局，牛棚8位投手燒掉7位，他續投第6局卻被康佛托轟出陽春彈。

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陳偉殷連續6場在主場投到第6局，本季在主場先發10場僅第2次單場失4分，主場防禦率從1.94微升至2.05，本季防禦率從5.48小降低至5.32，用108球是本季單場新高，也是繼7月25日對勇士101球後再次破百，飆出6K則是本季單場次多。

陳偉殷指出，剛開賽時投很多低角度的球，沒有真正投出過於偏高的球，因為雷耶斯擅長打內角球，他才試著把球投高，「我覺得自己可以把比賽控制得更好，有些部分我做得不夠好，很不幸那兩支長打對球隊造成傷害。」

隊友誤事 雷耶斯開轟

雷耶斯賽前對陳偉殷15打數4安打，能擊出生涯對戰首轟，起因是包提斯塔擊出內野軟弱滾地球，三壘手普拉多演出行進間空手接傳的美技，一壘手狄崔奇卻沒接好，總教練馬丁利認為，狄崔奇應該覺得自己可以接住。

馬林魚1局下先以2安加盜壘扳平比數，4局下再以3安搶回1分，6局下又以保送、盜壘加安打攻下第3分，擊出10安雖是大都會2倍，但都是一壘安打，得分效益不如大都會2發全壘打。