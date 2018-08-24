亞運》17歲梁恩碩 不可「銅」日而語

梁恩碩不敵中國王薔並列銅牌，仍收下亞運女單暌違60年的獎牌。（取自亞運官網）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕芳齡17歲的梁恩碩雖敗猶榮，昨亞運網球女單1：6、3：6不敵中國第2種子王薔，外號「小鋼砲」的她首度參賽就勇闖4強，並列女單銅牌已是我國近60年來最佳戰績，無窮潛力值得期待。

梁恩碩身高不到160公分，年初澳網青少女卻以小搏大囊括雙冠，如今亞運處女秀又連闖3關，突破眾單打前輩「8強魔咒」。儘管爆發力十足的「小鋼砲」最終不敵上屆鍍金的職業高手王薔，台將新生代首獲女單銅牌，也是我國90年代重返亞運後頭一遭，過去僅1958年東京劉香谷奪銅。

請繼續往下閱讀...

女單4強戰形成台灣與中國的「二姊之爭」，面對世界女單高居53席的王薔，暫居278名的梁恩碩壓力沉重，開賽第3局發球失手，第5局又遭破發，首盤拱手讓人。次盤「小鋼砲」調整反擊，卻無法突破老經驗王薔快速球風，關鍵第6局遭破形成2：4，直落二吞敗。

女雙頭號種子詹詠然／詹皓晴韌性十足，躲過賽末點強勢反撲，4：6、7：5、10：5大逆轉日本年輕組合林惠里奈／內島萌夏，詹家姊妹連2屆挺進4強，也再添一面獎牌，今與爆冷殺入的哈薩克艾妮迪諾娃／丹妮莉娜爭決賽門票。「對方很敢拚，還好我們救下賽末點重掌節奏，才能扭轉戰局。」大詹表示，歷經如此艱困考驗，對往後賽事反而有幫助，「2個人落後時都能保持理性溝通，相信接下來臨場默契、戰術執行都會更好。」

去年世大運男單金牌莊吉生則不敵韓流，3：6、5：7遭南韓「失聰悍將」李德熙壓制，8強抱憾止步。

詹詠然（左）／詹皓晴（右）逆轉日本組合殺進女雙4強，確定銅牌起跳。（取自亞運官網）