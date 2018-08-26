牛棚放火 陳冠宇：防禦率下修就開心

雖無緣本季首勝，陳冠宇倒看得很開。（取自羅德推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕羅德隊陳冠宇久違先發，昨面對歐力士繳出5局僅失1分好投，退場時仍有4分領先，不過牛棚放火，讓他本季首勝飛掉，羅德最終才靠著井上晴哉再見安打，6：5搶回勝利。

陳冠宇本季多半擔任中繼，上回先發已是4月7日迎戰火腿，當時投4局失6分、挨3轟吞敗。

另名洋投波辛格掛傷號，陳冠宇把握先發機會繳好投，3局下被吉田正尚打下1分後，接下來2局僅再被擊出1安，68球投滿5局後退場。

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去年亞冠熱身賽，井上晴哉開轟棒打陳冠宇，昨晚則力挺隊友，擊出超前2分打點安打，雖然羅德牛棚未能守成，9局下井上晴哉仍擊出再見安打助隊奪勝。

雖無緣本季首勝，陳冠宇倒看得很開，「我本來的工作也是後援，可以理解他們的辛苦，誰都不想輸掉比賽。我接下來預計也是後援投手，今天只是代班，勝投與否其實不那麼重要。」

陳冠宇說，畢竟許久沒先發，賽前還是會緊張，「得來不易的機會，不想搞砸，投手教練說，要我當成是第一個登板的投手。這場賽後防禦率下修，今年第一次看到3字頭（3.86），很開心。」

另一場樂天和日本火腿之戰，宋家豪在7局下2出局平手時登板，完成該半局後續投，卻被火腿19歲新人清宮幸太郎扛出陽春砲。樂天9局上靠著島內宏明開轟追平，幫宋家豪敗投解套，但兩隊就此熄火，鏖戰12局握手言和。

宋家豪無奈說，清宮的確是力量強大的打者，被擊到球的當下就知道是全壘打。