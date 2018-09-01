亞運》滑輪溜冰霸亞洲 我包雙金1銅

趙祖政（中）一度想放棄滑輪溜冰，在恩師黃錦龍調教下，在亞運獲得金牌肯定。（法新社）

滑輪溜冰選手李孟竹（中）和楊合貞（右）在亞運「金包銅」。（法新社）

趙祖政（前）在終點前400公尺率先發動攻擊，一舉超越南韓選手鍍金。（取自亞運官網）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕亞運滑輪溜冰男、女20公里公路賽昨登場，台灣延續世大運10金的氣勢，趙祖政在男子組衝出33分51秒418，勇奪金牌。兩名南韓選手崔光浩與宋金森夾擊失敗，分居二、三名。

李孟竹搭楊合貞 讓中國銀恨

女子組由世大運「五金后」楊合貞搭配李孟竹，聯手力抗中國隊攻擊，最終李孟竹率先衝回終點，以44分50秒929摘金，以0.073秒的差距擊敗中國郭丹，楊合貞則拿下銅牌。

請繼續往下閱讀...

滑輪溜冰相隔8年重返亞運，雖項目銳減，僅舉辦男、女20公里公路賽，台灣仍稱霸亞洲，囊括2金、1銅，成為最大贏家。

戰術奏效 趙祖政擊敗2韓將

男子組競爭激烈，教練林詠翔透露，情蒐顯示南韓通常於最後200公尺發動突擊，兩名選手經驗老到，又是老搭檔，甚至可能會出現犧牲打，「我們設計戰術在400公尺就率先攻擊，收到效果，可惜林秉宏最後200公尺被超越，無法摘下兩面獎牌。」

就讀高雄醫學大學物理治療學系的趙祖政，同時兼顧溜冰與學業，但去年世大運選拔失利，一度迷失自我，原打算放棄溜冰，專注於學業，所幸恩師黃錦龍教練幫他重建信心，讓他赴美接觸滑冰，藉由不同領域和美式訓練，重返比賽舞台，是背後的功臣。

世大運大放異彩的楊合貞，本屆因選輪失誤導致過彎打滑，無法全力衝刺，所幸李孟竹在最後700公尺發動攻擊，替台灣代表團奪下第16面金牌。

趙祖政（前）在滑輪溜冰男子組突破重圍，奪得金牌。（法新社）