悍將「鮮」戰力》落選到一軍 張竣龍把握機會

張竣龍（資料照）

不到2個月的時間，張竣龍從選秀落選到成為一軍球員，讓他深刻感受，機會是留給準備好的人。

張竣龍高一就擔任穀保家商第2棒，也是主戰投手，由於有球速的優勢，高二在教練建議下專攻投手，升上國立體大後手肘韌帶撕裂傷，休息1年多才在大三下學期復出，但一直到畢業都無法投出受傷前的水準。

張竣龍大學畢業後曾短暫加入綺麗珊瑚隊，之後選擇了一條不同的路，前往日本打獨立聯盟，成為棒球生涯轉捩點。他表示，日本球隊訓練量大，內容又扎實，在日式訓練下他整個打掉重練，不但球技有所突破，隻身在國外打拚，讓他變得更獨立、堅強，心理素質也大幅提升。

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在獨立聯盟磨練2個球季後，張竣龍報名參加7月中職季中選秀，但乏人問津。他表示，並沒有因落選沮喪，選秀結果不是球員能決定的事，能做的只有把自己準備好。

張竣龍也沒有時間沮喪，選秀會後2天就接到富邦球團電話，提供自主培訓合約，他在二軍投出148公里球速，只出賽2場就被叫上一軍，中繼出賽3場無失分，拿下1個中繼點。

對於短期內有這麼大的轉變，張竣龍表示，與其說是意外，不如說機會是給準備好的人，因為選秀前、選秀後他同樣的心態在準備自己，機會來了才能把握住。（記者吳清正）