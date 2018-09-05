澳隊提案打中職╱能否永續經營 滿滿問號

劉志威（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕澳洲職棒聯盟正式向中華職棒遞交加盟企劃書，統一獅、中信兄弟領隊蘇泰安、劉志威都認為，雖然大家都很期待有第5、6隊，現有4隊最關心的應該是澳洲能否永續經營。

蘇泰安（記者黃志源攝）

蘇泰安︰若只打二軍 幫助不大

蘇泰安指出，澳洲想加入中職，從提升職棒經營面來看當然是好事，但在開放加入以前，包括球員來源、主場經營、票房收入、廣告招商等技術面問題，應該先了解澳洲要怎麼做，是否有永續經營的明確規劃。「希望他們進來是要共創榮景，要有經營一軍的規劃與目標，如果只是來打二軍，對大家期待的第5、6隊幫助不大。」

劉志威︰也是個選項 不會排斥

劉志威表示，尚未收到有關澳洲加盟的詳細資料，中職規章也沒前例可循，等看過澳洲提出的企劃案後，球團才會有較清楚的概念，這個月聯盟應會召開常務理事會專案討論，中信基本上應該不會排斥。「大家都希望有第5、6隊，只是現階段沒有進展，澳洲加入也許是選項，但不知道適不適合。」

教練、球員質疑

來台備戰東奧

有教練與球員認為，澳洲此時提出加盟，主要是備戰東京奧運，利用中職二軍球季「以賽代訓」，接著打11月在台灣或南韓的12強分組預賽，不論是否拿到奧運參賽權，後年續留中職的機率不高。

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