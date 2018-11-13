早產兒慈善高球賽 胡金龍最「腳」勤

富邦悍將胡金龍連5屆早產兒公益賽未曾缺席。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕早產兒基金會舉辦慈善高爾夫賽已邁入第5屆，今年在中職秘書長馮勝賢號召下，多位職棒球星、教練和10多位高球名將共襄盛舉，希望喚起大家對早產兒議題的重視。

中華職棒秘書長馮勝賢（左）捐出從美國帶回生涯連續出賽2632場的鐵人小瑞普肯限量簽名油畫，由白沙灣濱海育樂公司負責人周耿民（右）以16萬元得標。（記者簡榮豐攝）

富邦悍將胡金龍酷愛打高爾夫，在職棒界實力堪稱頂級，連同擔任球員工會理事長時期辦過的慈善賽，只要做公益他無役不與，5屆早產兒公益賽未曾缺席。

胡金龍說，能回饋社會、提升職棒形象，也是很不錯的事，「老邦賢拜之前問，我就說只要是公益就一定到。」

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談到高爾夫，胡金龍侃侃而談，但他自認狀況普普，「後面才越打越好，這裡球道比較狹長，大砲型選手開球比較沒有優勢。」

猿隊鍾承祐坦言之前從未打過高爾夫，前面幾次還揮空，還好同組球友教一些技巧，後面越打越好。獅隊高志綱則笑稱要雪恥，上回球員工會公益賽球桿脫手，昨抓下3隻「小鳥」。

馮勝賢捐油畫募得16萬

慈善賽晚宴舉辦義賣，眾球星捐出球具、球衣和各項物品，企業主也踴躍競標做公益，合計共募得177萬8400元。其中最特別的物件，是馮勝賢自美國帶回的金鶯「鐵人」小瑞普肯連續出賽紀念限量簽名油畫，由民宿負責人周耿民以16萬元得標，他說：「決定把油畫掛在總統套房，讓最高貴的賓客也能欣賞。」