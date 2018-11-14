進擊的郭永維 拚8年終於拿獎

郭永維抱回年度三大獎之一的最佳進步獎。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕今年是郭永維打職棒的第8年，昨天他第1次站上年度頒獎典禮舞台，就抱回年度三大獎之一的最佳進步獎。

郭永維2011年新人年出賽93場，迄今仍是生涯單季最多，隔年起在一軍出賽不固定，成績也起起伏伏。他表示，春訓回想前幾年為何不理想，決定不去想東想西，把心態回到第1年，本季出賽81場、安打87支都是生涯單季次佳，打點34分與打擊三圍3成44、3成67、3成99都創生涯單季新高。

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激勵二軍「你們也可以」

郭永維前兩年在一軍出賽都才30場左右，他不諱言，碰到低潮一定會有壓力，感謝家人一直鼓勵他不要放棄，不斷提醒，「想想你從小到大最喜歡的東西是什麼？」更感謝總教練洪一中今年給他機會，及打擊教練曾豪駒給他很多觀念。

郭永維認為，球隊每年都補很多新人，競爭一定會有，要想把握機會，必須把自己準備好，希望他的例子能帶給二軍球員一些鼓勵，「我可以，你們也可以！」

郭永維表示，小時候父親帶他去看職棒，他與父親約定「將來要打職棒，還要拿個人獎」，雖然父親已不在，仍要把生涯第1座個人獎獻給在天上的父親，「我達成跟他的約定，相信他一定會很開心！」

盜壘王王威晨。（記者林正堃攝）