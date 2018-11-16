中職心酸FA制 8年8人行使2達陣

廣島隊丸佳浩（取自網路）

〔記者吳清正／台北報導〕中職國內自由球員申請昨天截止，符合資格的13名球員都沒有提出，連續2年無人行使自由球員。

今年符合自由球員資格的有Lamigo桃猿林泓育、黃浩然、林智平、詹智堯、鍾承祐；統一獅高國慶、高志綱、王鏡銘；富邦悍將林益全、張正偉、蔡明晉；中信兄弟周思齊、陳江和。

日職今年則有廣島隊外野手丸佳浩；西武隊捕手炭谷銀仁朗、內野手淺村榮斗及中村剛也；歐力士隊投手西勇輝等5人投入自由球員市場，其中丸佳浩最熱門，巨人隊監督原辰德和羅德隊監督井口資仁都準備親自出馬爭取。

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根據日本媒體報導，巨人隊可能對丸佳浩提出5~6年總額25億日圓（6.89億台幣）的合約，羅德隊則是4年20億日圓（5.51億台幣）；此外，巨人隊也對炭谷有興趣，歐力士隊將爭取淺村，阪神隊鎖定西勇輝，中村可能續留西武隊。

中職簽下自由球員的球隊最高需支付母隊該球員年薪2.5倍的補償金，日職則是80%，球隊較少的中職需支付較高的補償金，自由球員市場並不活絡，2011年實施以來只有8人、9次行使自由球員權利（彭政閔2次），只有2015年的林智勝和鄭達鴻成功轉隊。

此外，在甲子園大賽掀起金足農旋風的吉田輝星，昨天和日本火腿隊簽訂簽約金1億日圓（2752萬台幣）、年薪1000萬日圓（275.2萬台幣）的草約。