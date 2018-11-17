青棒「李晨薰世代」 球探看好3新星

記者羅志朋／專題報導

前言：平鎮大物投手李晨薰才華洋溢，未來不可限量，黑豹旗青棒賽4強出列，不少「李晨薰世代」好手備受球探矚目，包括平鎮、普門三壘手林子豪、馬傑森和穀保投手李慶隆，他們期待以黑豹旗為夢想起始點，未來躍上職棒舞台。

平鎮三壘手林子豪。（資料照，記者廖耀東攝）

基本功扎實 林子豪廣打

林子豪名氣並不響亮，但球探對他打擊天分給予高度評價。平鎮總教練吳柏宏分析，林子豪剛上高中擊球力道欠佳，個性沉默寡言，不像原住民球員這麼活潑，花很多時間苦練，愈打愈好，擊球落點廣泛且安打率高，基本動作扎實。

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球探點評：國中守游擊，高中移防三壘，守備不差，移位腳步不算快，守三壘較適合，揮棒速度和選球俱佳，打擊相當好，未來進中職有機會和廖健富一樣拚打擊獎項。

普門三壘手馬傑森。（資料照，記者黃耀徵攝）

四拍子好手 馬傑森豪打

馬傑森是周思齊花蓮光復少棒、青少棒學弟，前幾年養父鐵在花蓮辦測試會，看到他的球技驚為天人，周思齊也想出錢送他去日本讀高校打球，但他考量個性可能會水土不服，決定留在環境很好的普門發展，高一就扛中心棒次，是打跑守和顏值俱佳的「四拍子好手」。

球探點評：國中守游擊，高中守三壘，這點和林子豪相同，馬傑森高一就拿木棒把球轟到全壘打牆，打擊很有力，守備不錯，打中職沒問題，但只有4隊，競爭相當激烈。

穀保投手李慶隆。（資料照，記者林正堃攝）

挑戰李晨薰 李慶隆微調

李慶隆是前職棒投手李國慶外甥，同期的李晨薰鋒芒畢露，他剛進穀保目標就是超越李晨薰。穀保總教練周宗志透露，李慶隆高一就能丟到147公里，黑豹旗剩145公里，主因是今年有幫他調整動作，之前身體晃動太大導致控球不穩，修正擺臂和下盤施力效果不錯，相信球速會回來。

球探點評：協調性雖不算出色，但身體條件和投球型態都很傑出，若持續成長，未來球速突破150公里可以期待。