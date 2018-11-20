冬盟日韓強打叫陣 「雙狀元」禦敵

中職聯隊陣中有桃猿廖健富（見圖，資料照）和悍將戴培峰壓陣。

〔記者吳清正／台北報導〕職棒球季落幕，亞洲冬季聯盟（AWB）將於週六（24日）在洲際球場登場。開幕戰由中職聯隊出戰日職西軍，中職包括去年和今年的選秀狀元桃猿廖健富和悍將戴培峰都在陣中；冬盟另有日職東軍、韓職聯隊和日本社會人隊，共5隊參賽。

中職聯隊去年首次由桃猿二軍總教練林振賢領軍，例行賽打出史上最佳的第2名，雖然在4強賽敗給韓職聯隊，無緣搶下前3，今年仍由林振賢帶隊，球員還包括今年選秀桃猿第1指名翁瑋均、季後賽表現出色的統一獅林祐樂、楊家維和已經是中信兄弟一軍主力的陳子豪，受矚目的新人還有獅隊劉軒荅、兄弟高宇杰、桃猿江國謙等人，中職各隊也希望利用冬盟，培養明年可用戰力。

日職西軍集合「未來之星」

日職西軍號稱未來之星大集合，包括被期許為松田宣浩接班人的增田珠、今年新人球季就曾在一軍開轟的山本祐大、宮本秀明，以及最快球速151公里的石川翔、二軍防禦率2.28的榊原翼。

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日職東軍安田尚憲和村上隆則都是去年第1指名新人，安田日前在U23世界盃獲選為MVP，村上在二軍擊出17支全壘打，球季末上到一軍，兩人都是新生代重砲。投手星知彌、池田隆英今年都有一軍先發經驗。

韓職聯隊最受矚目的是去年經典賽國手、NC恐龍捕手金泰君，以及不到20歲的新秀金亨俊和吳泳首，李聖圭曾參加前年冬季聯盟，當時擊出5支全壘打排名第2。

日本社會人陣中有亞運國手堀誠、高橋拓已、捕手木南了、內野手北村祥治、外野手佐藤旭與松本桃太郎。