MLB》哈波史上最大約 官網點名這5人有機會挑戰

大聯盟官網點名5位球員，未來有潛力挑戰哈波紀錄。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）與費城人簽下13年長約，總值3.3億美元締造大聯盟史、北美職業運動史雙料最大約紀錄，大聯盟官網今天點名5位球員，看好未來有機會挑戰哈波紀錄。

名單內最快可取得自由球員資格的，是天使看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），大聯盟官網認為，神鱒無疑是當今最好的棒球選手，可能是許多人的答案，但神鱒明年季後成為自由球員時，比哈波今年簽約的年齡大了3歲，綜合考量年齡與產能，哈波的紀錄很難被打破，就算是神鱒也有一定難度。

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紅襪明星外野手貝茲（Mookie Betts），上季勇奪美聯年度MVP，各方面都展現優異能力，與神鱒一樣將在明年季後成為自由球員，而且還比神鱒年輕14個月。而小熊「小老大」布萊恩（Kris Bryant）、太空人新星柏格曼（Alex Bregman），以及國民大物外野手索托（Juan Soto）也都被點名。

哈波與費城人簽13年大約，合約總值締造大聯盟與北美職業運動史紀錄。（取自推特）

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