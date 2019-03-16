籃球》「詹皇接班人」致勝補籃 杜克大學1分逆轉北卡（影音）

Zion had 31 points, 11 rebounds and the eventual game-winner in Duke's win over UNC （via @espn） pic.twitter.com/mNvsCC4G3P — SLAM （@SLAMonline） 16. marts 2019

〔體育中心／綜合報導〕杜克大學怪物新秀、有「詹皇接班人」美名的威廉森（Zion Williamson），今天狂轟31分11籃板，包括終場前30秒的致勝補籃，助杜克大學在分區準決賽以74：73逆轉奪勝，擊敗死對頭北卡大學，有望成為NCAA全國賽頭號種子。

杜克大學上半場一度落後超過10分，但在半場結束前追成44：44平手，下半場形成激烈拉鋸戰，雙方持續緊咬比分，終場前最後36秒北卡一分領先，由杜克進攻，威廉森持球單打禁區出手沒進，隨即再度起跳，在人群中將球補進，幫助杜克反超前1分。

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陷入落後的北卡大學，先是嘗試外線出手未果，喊暫停後2次進攻也沒能得分，終場就以1分差輸球，被杜克大學逆轉帶走勝利。投進致勝球的威廉森此役豪取31分11籃板，成為繼鄧肯（Tim Duncan）22年前達陣後，首位在大西洋沿岸聯盟巡迴賽連2場至少25分10籃板的球員。

威廉森此役表現獲對手肯定，北卡大學總教練威廉斯（Roy Williams）賽後表示：「之前受傷的傢伙回來了，穿上他的超人裝，他今天打得很棒。」威廉森賽後被問到，是否想在全國賽再對北卡，他說：「如果再對他們，會是場好比賽，但我可不會說什麼『希望再跟他們打一場』，我可不想有額外的小劇場。」

威廉森終場前30秒致勝補籃。（法新社）

威廉森助杜克大學1分逆轉死對頭北卡。（法新社）

威廉森連兩場至少25分10籃板。（USA TODAY Sports）

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