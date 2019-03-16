NBA》神算莫雷又出招？ 希望能讓狄安東尼長留休士頓

狄安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭總管莫雷（Daryl Morey）在近期獲得了球隊的延長合約，而現在他希望能讓總教練狄安東尼（Mike D'Antoni）一樣長留休士頓，想與他有長期的合作。



莫雷在接受休士頓紀事報的記者Jonathan Feigen的訪問時表示:「狄安東尼是球隊非常重要的關鍵，所以我自己認為，只要他想待在休士頓執教，我就會讓他留在這裡。他對球隊來說非常重要，是我們擁有如此成績的原因。」

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這樣的支援和認可對於NBA總教練來說是非常少見的，聯盟中目前只有勇士總教練柯爾（Steve kerr）和獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）得到過總管的強力支持，其他教練都沒有得到這樣的後盾，除了馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）以外，因為他的上司就是他自己。

當球員能順利融入他的體系時，狄安東尼就是個非常優秀的教練，而他同樣也有一套非常適合他體系的球員們，讓他能夠堅持自己的戰術體系，不用遷就球員。

同時狄安東尼也是個非常優秀的進攻發動機，他圍繞著哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）所打造的進工體系更是聯盟最強大的武器之一。

而他不擅長的防守體系則由防守專家布茲德里克（Jeff Bzdelik）擔綱，一攻一守的組合讓火箭變成一支一流的勁旅。

不過狄安東尼生涯先前曾執教金塊、太陽和尼克，但他從未在任何一支球隊待超過四年，而今年是他在火箭的第三個球季，在得到了莫雷的大力支持後，或許這一次他真的有可能找到了適合自己的歸宿，能夠長留休士頓。

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