中職》「人家在拿棒子，我在拿槍。」桃猿潘耀傑痛哭後重啟棒球路

〔記者倪婉君／台南報導〕「感觸很深，人家在拿棒子，我在拿槍。」

桃猿自主培訓的簽約球員潘耀傑今年25歲，和旅美球員張進德是台中高農（現為興大附農）同學，也曾有旅美加盟水手的機會。然而，他卻歷經5年多棒球空白，在工地、麥當勞都工作過，直到當兵看到阿德比賽才下定決心重新打球，如今秀出右肩兩次手術傷疤說：「現在就是珍惜啊，把握每次上場的機會。」

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潘耀傑今天比賽被排入先發打序。（記者黃志源攝）

潘耀傑在前年中職選秀落選後，同年8月成為桃猿自主培訓選手，今年2月起放入合約所屬球員名單，在8月31日前可隨時註冊上一軍。昨天潘耀傑在公辦熱身賽開轟，今天被二軍總教練林振賢排進先發打序，林振賢還透露潘耀傑以前曾有水手出價28萬美元簽約金的旅外機會，他卻放棄了。

在練習結束後，潘耀傑接受媒體聯訪，也娓娓道出自己曲折的棒球故事，他在高農時期曾和張進德、張育成兄弟擔任球隊中心棒次，更曾被水手球探相中，卻在上大學後因為家庭及個人因素中斷棒球路。「以前就覺得說不用怕沒球打，誰知道就遇到了，就發生那五年多的空窗期。」潘耀傑在工地工作3年，還有1年半時間在麥當勞做外送，後來又去當兵1年，就這樣浪費掉大好時光。

潘耀傑高農時期曾和張進德（如圖）擔任球隊中心棒次。（資料照，記者陳志曲攝）

在2015年當兵期間，潘耀傑才重燃棒球夢，且是受到張進德的影響。「阿德對我影響滿大的，那時阿德參加12強賽，還有護國神捕的外號，我那時要去站哨，心想一定要看到阿德打擊。」結果潘耀傑那天為了看他打擊拖到站哨時間，後來還被禁假。

當時阿德的打擊身影，讓潘耀傑感觸很深，但後來他下定決心要重新打球後，卻因為和班長傳球未熱身好，2016年9月出現了第一次右肩關節唇3級撕裂傷。「我當時有偷哭，後來班長發現，我還騙他說是想家。」潘耀傑說。

退伍後，潘耀傑回到母校高農當助理教練，帶隊到台中比賽後，遇到以前水手球探Jimmy，也有了獲桃猿賞識的機會。「過了幾個禮拜，Jimmy找桃猿球探藍天勇來學校看我測試，後來表示願意推薦我參加選秀。」潘耀傑在2017年季中選秀雖然落選，但後來以自主培訓球員身分獲桃猿簽下。

只是加盟之後，潘耀傑又在去年5月動了第二次刀，「同一個地方開兩次，而且第2次更嚴重。」潘耀傑表示在第一次動完刀之後，很久沒有負荷那麼大的訓練量，再加上也很疲勞，有些肌肉在大量訓練後又被消耗。

只是潘耀傑沒有放棄的本錢，右肩裡面目前有5根釘子，但他把握時間做好復健，動刀後4個月就忍不住手癢偷揮棒，如今打擊已沒有問題，昨天還開轟，但他也感嘆：「當下是想如果我之前有好好珍惜那些時間，或許我可以更早打出這支全壘打，畢竟我已經浪費時間了，那五年，我到底在幹嘛!」潘耀傑也特別感謝女友的不離不棄，在過去3年來默默陪伴，他更希望今年有機會升上一軍，畢竟他沒有時間可以再浪費，「我已經不年輕了!」

潘耀傑秀出右肩傷勢。（記者倪婉君攝）

Lamigo桃猿潘耀傑曾被水手球探相中，卻在上大學後因為家庭及個人因素中斷棒球路。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿潘耀傑。（記者黃志源攝）

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