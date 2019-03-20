中職》劉保佑不看好第六隊出現 蔡承儒有話要說

富邦悍將領隊蔡承儒。（記者張嘉明攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將領隊蔡承儒兒時是味全龍迷，相隔20年，如今味全可望「復活」，蔡承儒說，「大家一直很期待有第5隊，我覺得不管是哪個企業，只要有第5隊，對市場來說都是好事。」

蔡承儒表示，味全龍有很多老球迷，或許可以帶進過去已經沒看中職，但因味全加入而回來看的球迷，對中職是好事情，新球隊沒有球迷基礎，如果是以前球隊復活，雖然20幾年，但是他們還在，對整體環境、票房有助益。

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今天早上總統蔡英文接見二連霸球隊Lamigo桃猿，受邀出席的La new集團董事長劉保佑大吐經營職棒球隊十幾年的辛酸，16年來已賠16億元，並直言中職有第5隊是好事，但不看好第6隊的出現。

「我同意劉董事長看法!」蔡承儒說，第6隊確實不容易，但還是希望有企業投入，畢竟這產業雖然現在不賺錢，但體育是文化重要的一部分，企業除了賺錢以外，也可以多做推廣，不管政府還是企業，要為台灣盡一份力，他強調，「體育為文化帶來的價值是很高的。」

蔡承儒說，撇開現在，未來成熟國家，體育是很重要的一塊，看遠一點，希望更多企業幫忙台灣體育環境，或許以後活絡起來就可以賺錢，要經營職棒也要有熱情，就像劉董事長這樣。

總統蔡英文（前右4）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，總統府秘書長陳菊（前右3）、桃園市長鄭文燦（前右2）、中職會長吳志揚（前右5）等一同出席。（記者黃耀徵攝）

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