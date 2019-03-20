中職》「上有好者、下必甚焉」 劉保佑呼籲國家重視棒球

總統蔡英文（前右4）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，桃園市長鄭文燦（前右2）、中職會長吳志揚（前右5）、La new集團董事長劉保佑（前右6）等一同出席。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕Lamigo桃猿去年完成二連霸，連續兩年受邀進總統府，由總統蔡英文接見勉勵談話，La new集團董事長劉保佑也出席，劉保佑話閘子一開，大談經營職棒球隊甘苦。

劉保佑表示，這12年來與日職4隊進行交流賽，包括巨人、羅德、火腿、東北樂天，還有亞職大賽兩度打敗三星獅，運動所帶來的國際能見度，以他所經營的一家小公司，深刻感受運動的力量。

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劉保佑回憶，「12年前墨西哥某州州長來台招商，剛開始雙方談話很嚴肅，我說我有個職業棒球隊，他說真的嗎，我說真的啊，我就介紹球隊，他就送我帽子和棒球，他說他阿公是大聯盟球員，後來聊開了，無所不談，場面很輕鬆，之後墨西哥總統到我工廠剪綵，因為棒球，讓我們公司能見度提高。」

去年8月劉保佑和劉玠廷到加拿大、美國邁阿密、德州、墨西哥進行商務之旅，白天做生意，晚上看球賽，剛好在邁阿密看到陳偉殷先發奪勝投，在教士小聯盟看球賽，看到小聯盟球場設備很好，心中只有羨慕的份。

劉保佑強調，現在中職4隊經營很辛苦，尤其是Lamigo屬中小企業更是如此，為什麼招商困難?第五隊才剛要進來?因為這行業太辛苦了，「從來沒人問我如何辛苦，國家比賽時，就講說你要愛國、要出人，我覺得不要只看光鮮外表。」

劉保佑呼籲國家和政府要多關心棒球並投注資源，他以孔子說過的「上有好者、下必甚焉」作註腳，意思是說在上位的人有什麼喜好，下面的人一定就會更喜歡。

總統蔡英文（右）20日在總統府接見2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，致贈禮品給Lamigo董事長劉保佑（左）。（記者黃耀徵攝）

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