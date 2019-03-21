NBA》卓吉奇板凳殺出 熱火中斷馬刺9連勝

卓吉奇（圖右）攻下全場最高的22分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕挾著9連勝氣勢的馬刺於主場迎戰東部老8的熱火，暫居西部第6的馬刺未能取得上風，在第2節被熱火拉開比分，即便下半場開始追分，但最終還是以105：110敗給來訪的熱火，熱火從板凳出發的卓吉奇攻下全場最高的22分表現最為優異，這場勝利使熱火不只收下近期的3連勝，更中斷馬刺近期的9連勝和主場11連勝記錄。

上半場比賽分水嶺在次節，熱火單節38：25的攻勢，將半場領先優勢拉到62：47，取得15分的領先。

請繼續往下閱讀...

馬刺在進入決勝節前還帶著12分落後，直到比賽剩下1分07秒蓋伊 （Rudy Gay）的得分，比分追至105：108僅3分落後，但隨後德羅森（DeMar DeRozan）的失誤，以及歐利尼克 （Kelly Olynyk）的兩罰俱中，將比賽勝負定了調，終場熱火以110：105燒傷馬刺，踢館成功收下3連勝，馬刺則中斷9連勝。

熱火從板凳出發的卓吉奇僅出賽22分鐘，出手13次攻進8球，包含投進4記3分球，拿下全場最高的22分，「服務生」衛特斯（ Dion Waiters）攻進18分，J.理查森（ Josh Richardson）貢獻15分5籃板4助攻，中鋒艾德巴約（ Bam Adebayo）雖只攻下6分，但豪抓15籃板，「閃電俠」魏德則攻下11分，熱火今天有6人得分上雙。

馬刺的艾德瑞吉（ LaMarcus Aldridge）、貝利納里（ Marco Belinelli）、米爾斯（ Patty Mills）同是攻下全隊最高的17分，德羅森貢獻16分外加15籃板，板凳出發的蓋伊則是挹注15分8籃板7助攻的表現，馬刺也是6人得分上雙。

溫斯洛（Justise Winslow）因右大腿傷勢缺席本場比賽，熱火本季客場戰績17勝16敗，比起去年的18勝（23敗）只差1勝就可追平。

米爾斯本場是替馬刺出賽的第521場，超越D.格林（Danny Green）成為隊史第10多，排名第9的是包溫（Bruce Bowen）的630場，貝利納里成了NBA歷史上第11位，從板凳出發投進至少400顆3分球的選手。

.

威特斯全場拿下18的分。（今日美國）

德羅森（圖左）和魏德（圖右）賽後交換球衣。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/