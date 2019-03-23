中職30年開幕戰震撼登場 今日賽事預告與轉播

李茲（左）與羅里奇扛下開幕戰先發重任。（資料照，記者林正堃攝/統一獅提供。）

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中職30年例行賽開幕戰今登場，下午5點於桃園球場將由統一獅出戰衛冕軍Lamigo桃猿。獅隊推出王牌羅里奇掛帥先發，而猿隊則派出新洋將李茲主投。羅里奇去年上半季表現勇猛，曾創下7連勝、連12場優質先發，今天能否帶領獅隊拿下開門紅呢？而李茲被冠上近年最強洋投封號，此役同樣要力拚開季首勝。精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播囉！

UBA決賽今在小巨蛋開打，女子組方面，下午1點由北市大學對陣世新大學，3點由台師大出戰佛光大學。男子組部分，5點由義大碰上宿敵台師大，7點則由國體大迎戰健行科大。去年在外界一片看好，最後卻以亞軍作收的健行科大，本屆首戰就碰上去年冠軍戰對手國立體大，雙方會擦出什麼火花呢？球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

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NBA例行賽持續進行，今天將有3場轉播要帶給球迷朋友，分別是早上7點30分的雷霆、暴龍之戰，8點30分熱火、公鹿正面對決，以及10點30分湖人坐鎮主場碰上籃網。西部前8排名競爭激烈，究竟誰能笑到最後，球迷值得期待。

CPBL開幕戰

17:05 統一獅@Lamigo桃猿

轉播：ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、Line Today、Yahoo TV、CPBL TV

UBA決賽

13:00 北市大學@世新大學（女子組）

15:00 台師大@佛光大學（女子組）

17:00 義守大學@台師大（男子組）

19:00 國體大@健行科大（男子組）

轉播：FOX體育、FOX體育3台

NBA例行賽

07:30 雷霆@暴龍 緯來體育、愛爾達體育1台

08:30 熱火@公鹿 ELEVEN SPORTS1

10:30 籃網@湖人 愛爾達體育1台

NPB熱身賽

13:00 日本火腿@養樂多 FOX體育2台

MLB熱身賽

06:30 費城人@洋基 FOX體育、FOX體育3台

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