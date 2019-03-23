UBA》健行連3年晉級總冠軍戰 明拚隊史第2冠

健行挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女公開一級4強決賽今日在台北小巨蛋開戰，壓軸登場為上季男子組冠軍戰組合國立體大強碰健行科大，健行以79：67擊敗國體大，粉碎國體2連霸美夢，連3年晉級總冠軍戰，明與義守大學爭取冠軍。

健行、國體上季在總冠軍戰對壘，由國體贏得隊史首冠，粉碎健行的2連霸美夢；兩軍本屆在預賽首次交手，由健行獲勝，而8強複賽國體又再度獲勝。兩軍今日在小巨蛋前三節你來我往，但健行末節擴打優勢，最多領先衛冕軍12分，最終也上演甜蜜復仇，報了去年冠軍戰於小巨蛋輸球之仇。

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健行表現最出色為隊長林冠均，他攻下全隊最高20分，大二射手謝亞軒挹注17分，石博恩進帳11分，林俊吉9分。國體表現最佳為陳維倫19分，隊長楊盛硯13分。

健行明晚7點將對陣上演「老四奇蹟」義守大學，兩軍預賽、複賽交手皆由健行取勝，不過義守雖在預賽慘輸34分，但8強複賽只以2分之差落敗，仍有機會再締造驚奇。

國體大楊盛硯跳投得分。（記者林正堃攝）

國體大李家慷拋投得分。（記者林正堃攝）

健行林冠均橫移出手。（記者林正堃攝）

健行謝亞軒攻下17分。（記者林正堃攝）

健行林冠均拉下籃板球。（記者林正堃攝）

健行谷毛唯嘉上籃得分。（記者林正堃攝）

健行石博恩。（記者林正堃攝）

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