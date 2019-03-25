籃球》「詹皇接班人」力抗228公分巨人 關鍵進球領杜克晉級

威廉森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜克新星威廉森（Zion Williamson）今日參與了NCAA第二輪的賽事，並在關鍵時刻靠著優秀的身體素質打進了一記關鍵進球，幫助球隊最終以77：76擊敗了中央佛羅里達大學。

比賽剩下14秒時，杜克仍以76-73落後，但威廉森命中了一記關鍵的犯規進算，但他的罰球並未命中，不過這也讓杜克的另一新星R.J.巴瑞特抓下進攻籃板，最終成功完成逆轉。

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K教練在受訪時表示：「他們兩個（威廉森和R.J.貝瑞特（R.J. Barrett）對杜克的勝利來說非常重要，我無法用言語來形容他們兩個的貢獻。」

威廉森本場比賽拿下32分11籃板，而他的隊友R.J.巴瑞特則拿下16分8籃板和4助攻的全能數據。

雖然對方有一位非常高大的球員Tacko Fall，他的身高高達7呎6吋（228公分），對杜克的禁區產生了很大的威脅，不過最終杜克還是度過了難關成功收下勝利。

賽後威廉森表示:「對方有Fall這位巨大的球員，所以在每一波進攻時都必須更加謹慎，否則就會被他（Fall）給守住，Fall今天打的非常出色，給我們帶來不小的壓力。」

杜克在成功拿下這場比賽後，將在3/30的早上九點鐘於16強戰對上身為第四種子的維吉尼亞大學。

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