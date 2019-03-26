韓職》年薪25億韓元史上最高 李大浩接任球員工會會長

李大浩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕本季年薪高達25億韓元（約7427萬新台幣）的樂天巨人強打李大浩，昨正式接任韓職球員工會（KPBPA）會長一職。他表示，除了要幫二軍球員爭取權益外，也要拉近和球迷們之間的距離。

《韓聯社》報導，韓職球員工會前任會長李昊俊和2017年4月辭退後，近兩年都沒有會長。這次會長選舉，由韓職10球團中各派3名最高薪的球員參選，最後由李大浩當選，韓職球員工會沒有公布詳細投票數字，僅說李大浩獲得壓倒性的支持。

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樂天巨人去年球季初吞7連敗，當時李大浩要離開球場時，被球迷丟炸雞。如今，李大浩表示，不僅會為球員工會努力，也要把粉絲們擺在第一位，要更貼近球迷。

「我會盡力保障二軍球員的權益，並加強和球迷們溝通。」李大浩說，「在這個位置上，我必須考慮我的球員、球團、以及球迷，自己將嘗試作為一個橋樑，幫助棒球成為一項受歡迎的運動，並會安排簽名、以及其他活動，讓球迷們能更貼近球員。」

李大浩也說，希望改善二軍球員的低薪狀況，並讓他們也獲得累積自由球員的年資保障。

李大浩。（資料照，記者黃志源攝）

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