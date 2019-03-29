足球》阿根廷黃金世代一員 伊瓜因從國家隊退休

伊瓜因（圖右）生涯替阿根廷出賽75場，並攻進31球。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷黃金世代一員，現效力英超切爾西的31歲明星前鋒伊瓜因（Gonzalo Higuaín）宣佈從阿根廷國家隊退休，結束他的10年國家隊生涯。

伊瓜因職業生涯有高鋒也有低潮，有掌聲也有噓聲，效力皇馬時期到拿波里時期進球如麻，在2016年效力拿波里時單季踢進36球，更打破義甲的進球記錄，但是替阿根廷國家隊出征時總是在大賽軟腳，甚至被戲稱只會踢職業賽不會踢國際賽，尤其在2014世界盃、2015美洲盃及2016百年美洲盃，連3次阿根廷都在決賽中落敗，多次錯過關鍵進球機會的他飽受球迷們的批評，但不可抹滅的是他大部分時間的進球貢獻。

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伊瓜因替阿根廷出征3次世界盃及3次美洲盃，共拿下1次世界盃亞軍及2次美洲盃亞軍，總共替阿根廷國家隊出賽75場並攻進31球，自此之後我們看到的身穿阿根廷9號的球員不再會是他─伊瓜因。

伊瓜因生涯成名於皇家馬德里，尤其2009─2010年在西甲聯賽攻進27球，進球的天份展露無疑，2013年因上場機會受到法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）的壓縮決定離去，以3700萬歐元的轉會費去到南義的拿坡里。

在拿波里時期，由於球隊球風強調進攻，受益於球隊球風，伊瓜因持續在義甲進球如麻，2015─2016年賽季在義甲攻下36球打破義甲單季進球記錄，這季結束之後便以9000萬歐元的天價轉會至義甲霸主祖文特斯，隨著祖文特斯拿下兩座義甲冠軍，以及殺進歐冠決賽1次（2017年），該年在決賽就是輸給前東家皇馬。現在伊瓜因則被租借至切爾西，於倫敦再替前拿坡里主帥薩里（Maurizio Sarri）效力。

職業生涯在皇馬時期開始成名。（資料照，路透社）

2016年效力拿坡里時期攻進36球，打破義甲單季進球記錄。（資料照，路透社）

伊瓜因現被租借至切爾西，但是狀態已不若以往。（資料照，路透社）

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