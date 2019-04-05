中職》高國輝近況差、花花因傷拄拐杖 雙雙下二軍

（左起）高國輝與張正偉都下二軍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天富邦悍將把高國輝、「花花」張正偉和林羿豪降二軍，將申皓瑋、羅嘉仁和張詠漢升上一軍，其中張正偉昨天對桃猿還先發上陣，今天賽前因左腳踝不適，必須拄著拐杖一跛一跛走路，傷勢看起來不輕。

張正偉透露，其實上禮拜左腳踝就感到不適，但仍下場比賽，昨天打到一半被換下來，今天真的痛到不行，只好借助拐杖走路，何時能歸隊還要問防護員。

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至於打擊陷入低迷的高國輝則降二軍調整，悍將總教練陳連宏表示，高國輝投打節奏還差一點點，下去二軍比賽是去抓投打節奏感覺，加上申皓瑋近況不錯，才做此升降調度；昨二軍賽申皓瑋開轟，本季二軍4場敲2轟。

本季高國輝年薪630萬元，無奈打擊持續不振，11打數未敲安，慘吞8K，2017年富邦進軍職棒至今，這段期間高國輝打擊率僅2成28，302打數只擠出12轟，被三振80次，昔日聯盟全壘打王三連霸得主光彩褪色。

蔣智賢昨天回到一軍，今天擔任先發三壘手、打第4棒，他表示，之前被觸身球打到右肩已不會痛了，雖有點痠，但無大礙。

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