蘇迪曼盃》爆冷！球后戴資穎遭南韓17歲「超新星」逆轉吞敗

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎經過多日休息，今日在2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽提拍上陣，肩負台灣隊第2點，小戴卻開高走低，以21：14、18：21、16：21爆冷遭南韓17歲「超新星」安世英擊倒。

南韓是上屆冠軍，但世界排名第6一哥孫完虎及世界排名第10一姊成池鉉皆放棄出征。其中，女單由世界排名50安世英負責，她170公分、右手持拍，在5月於奧運積分賽首站超級300系列紐西蘭公開賽，連挫各國好手，決賽打敗前球后中國名將李雪芮，生涯首奪超級系列冠軍，被視為南韓女單新希望，如今於蘇迪曼盃逆轉勝在球后位置待滿128週的戴資穎，再度震驚國際羽壇，將是未來不可忽視的新勢力。

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戴資穎生涯未與安世英交過手，小戴首局展現球后氣勢，並握有較多主動權，開局連下3分，即使安世英數次追到差1分，戴資穎後頭以11：4先馳得點。只是後兩局卻風雲變色，戴資穎因失誤激增，也讓安世英越打越有信心，並於末局取得8個賽末點，即使小戴化解4賽末點，可惜最終仍功虧一簣，無緣再演驚天大逆轉，爆出今日最大冷門，而安世英贏球後更激動跪地，寫下生涯最風光的一戰。

戴資穎意外落敗，台灣與南韓前2點戰成1：1平手，第3點由世界排名第4台灣一哥周天成強碰世界排名26李東根，過去5次交手小天握有3勝2敗優勢，但最近一次於香港公開賽過招，李東根苦戰3局獲勝。

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

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