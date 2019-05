NBA》首年領軍就殺進冠軍賽 暴龍教頭三級跳變國家隊主帥

納斯今傳出將升官擔任加拿大國家隊主帥。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕東部決賽2連敗後逆勢搶下3連勝的暴龍,昨帶著聽牌的優勢回主場「關門」,不負眾望以100:94擊敗公鹿,系列賽上演大逆轉晉級,隊史24年來首度挺進總冠軍賽,而執教有方的暴龍隊主帥納斯(Nick Nurse)今傳出將升官,擔任加拿大男籃的總教練,領軍出征今夏在中國舉辦的世界盃。

去年球季暴龍隊拿下打破隊史紀錄的59勝,最終卻在準決賽遭到橫掃,連3年都敗給詹姆斯(LeBron James)所領軍的騎士,前主帥凱西(Dwane Casey)烏紗帽也不保,隨後暴龍扶正原本擔任助教的納斯,引發外界熱議,而凱西更曾直接表示,納斯根本沒有任何新戰術,都是依樣畫葫蘆照著他原本的戰術再走。

請繼續往下閱讀...

但納斯本季成功證明了自己執教實力,不但帶領暴龍以58勝拿下例行賽第二,季後賽更擊敗強敵七六人隊,而東部決賽暴龍在連兩戰吞敗後,雖然讓納斯保守的戰術備受外界質疑,不過在僅有6%奪冠機率下,納斯卻成功領軍逆轉劣勢,最終在東部冠軍賽淘汰公鹿隊,幫助球隊首次挺進NBA總冠軍賽。

納斯只用幾人輪替的保守戰術曾備受外界質疑。(資料照,法新社)

《NBA TV》記者Peter Yannopoulos稍早更在推特爆料,納斯將成為加拿大男籃國家隊的新任總教練,領軍出征8月底開打的男籃世界盃,而如果加拿大能在這屆世界盃上打進前七強,加拿大男籃就能搶下明年東京奧運資格,這也是他們自2000年以來首次有機會參加奧運。

今年51歲的納斯過去在大學聯賽和歐洲聯賽執教多年,在1999-2000球季、2003-04球季,曾被評為英國籃球聯賽年度最佳總教練。而今年男籃世界盃加拿大被分在H組,將碰上立陶宛、澳洲和塞內加爾。

The news keeps getting better for basketball in our country. Sources confirm to me that Nick Nurse will become the next head coach for Team this summer at the world championships in China. Brillant hire by Rowan Barrett and Canada basketball. #RDS