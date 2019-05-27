NBA》首年領軍就殺進冠軍賽 暴龍教頭三級跳變國家隊主帥

2019/05/27 15:46

納斯今傳出將升官擔任加拿大國家隊主帥。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部決賽2連敗後逆勢搶下3連勝的暴龍，昨帶著聽牌的優勢回主場「關門」，不負眾望以100：94擊敗公鹿，系列賽上演大逆轉晉級，隊史24年來首度挺進總冠軍賽，而執教有方的暴龍隊主帥納斯（Nick Nurse）今傳出將升官，擔任加拿大男籃的總教練，領軍出征今夏在中國舉辦的世界盃。

去年球季暴龍隊拿下打破隊史紀錄的59勝，最終卻在準決賽遭到橫掃，連3年都敗給詹姆斯（LeBron James）所領軍的騎士，前主帥凱西（Dwane Casey）烏紗帽也不保，隨後暴龍扶正原本擔任助教的納斯，引發外界熱議，而凱西更曾直接表示，納斯根本沒有任何新戰術，都是依樣畫葫蘆照著他原本的戰術再走。

但納斯本季成功證明了自己執教實力，不但帶領暴龍以58勝拿下例行賽第二，季後賽更擊敗強敵七六人隊，而東部決賽暴龍在連兩戰吞敗後，雖然讓納斯保守的戰術備受外界質疑，不過在僅有6%奪冠機率下，納斯卻成功領軍逆轉劣勢，最終在東部冠軍賽淘汰公鹿隊，幫助球隊首次挺進NBA總冠軍賽。

納斯只用幾人輪替的保守戰術曾備受外界質疑。（資料照，法新社）

《NBA TV》記者Peter Yannopoulos稍早更在推特爆料，納斯將成為加拿大男籃國家隊的新任總教練，領軍出征8月底開打的男籃世界盃，而如果加拿大能在這屆世界盃上打進前七強，加拿大男籃就能搶下明年東京奧運資格，這也是他們自2000年以來首次有機會參加奧運。

今年51歲的納斯過去在大學聯賽和歐洲聯賽執教多年，在1999-2000球季、2003-04球季，曾被評為英國籃球聯賽年度最佳總教練。而今年男籃世界盃加拿大被分在H組，將碰上立陶宛、澳洲和塞內加爾。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.