MLB》洋基游擊手復健時學鋼琴 網幽默回應：動艾爾頓強手術？

葛瑞戈爾斯今天傷癒歸隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）在去年經歷韌帶置換手術後，今天順利回到洋基先發打線當中，他向記者透露，自己在復健的過程當中跑去學了鋼琴。

葛瑞戈爾斯表示，他在初中時就曾短暫地學過鋼琴，但當時他的幾乎只知道手該放在鋼琴「E-G-B-D-F」的對應位置上而已，但現在他已經能夠彈奏約10秒的星際大戰的主題曲，以及聯合公園《In The End》的前奏。

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《ESPN》記者Coley Harvey透露，葛瑞戈爾斯在復建時買了兩架鋼琴，一架放在古拉索（荷蘭）、一架放在洋基位於坦帕的春訓基地，並開始學習如何彈奏它們，Harvey也指出葛瑞戈爾斯現在已經能夠彈奏約翰傳奇的《All of Me》。

網友在得知這項消息時開玩笑地表示，葛瑞戈爾斯開的應該不是Tommy John（韌帶置換手術的代稱）手術，而是艾爾頓強（Elton John）手術吧，還有網友表示，這其實只是他諸多才華的其中一部分。

葛瑞戈爾斯今天傷癒歸隊，首打席就敲出右外野的深遠安打上壘，不過在跑上二壘時遭到印地安人隊右外野手助殺出局，第二打席敲出三壘方向的內野安打上壘。

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