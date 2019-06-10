東奧門票26日開賣 台灣球迷想搶票看這裡

中華奧會與JTB台灣公布2020年東京奧運售票資訊。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2020東京奧運門票怎麼買？中華奧會與JTB台灣簽約成為台灣售票窗口，今天在記者會上公布購票資訊，台灣民眾自26日起可上JTB台灣網站登記，參加票券抽選。

東京奧運門票需求大，但各國都有門票配額，台灣的整體配票為3159張，包含16個運動項目，各場次、席次的分配票數不定，其中最熱門的開幕式57張、閉幕式僅40張；重點項目羽球有496張、籃球228張、射箭210張、網球108張、舉重50張，體操僅16張。

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中華奧會秘書長沈依婷出席東京奧運售票記者會。（記者吳孟儒攝）

票價部分，最貴為開幕式A席的9萬台幣，賽事門票以C席位置為主，票價也較為親民，以馬拉松為例，約880元台幣，但確切票價仍待調整，之後以網站公布為準。

台灣民眾可於6月26日下午2點至7月26日下午2點止，至JTB台灣東京奧運商品網站登記參加票券抽選，此次約1700張門票開放抽選，預計8月26日會陸續公布結果。至於門票與飯店的套裝方案則在7月1日開始販售，不進行抽選，而是售完為止。

已取得東京奧運資格的射擊好手吳佳穎今出席記者會，她笑說：「我到時也會出動幫我家人搶，畢竟他們不太會用電腦。」

詳細販售內容及規定可參照JTB台灣東京奧運商品專頁（https://jtbtaiwan.voyage.com.tw/eWeb_jtbtaiwan/tokyo2020.asp）

中華奧會與JTB台灣今舉辦記者會，公布2020年東京奧運門票開賣資訊。（記者吳孟儒攝）

JTB台灣在記者會現場講解東京奧運門票相關資訊。（記者吳孟儒攝）



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