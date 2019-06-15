中職》恰恰生涯榮耀無數 最重視這兩大紀錄

彭政閔。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟「恰恰」彭政閔生涯累計1996支安打、1074得分，只差4安就拿達成生涯2000安里程碑，繼張泰山之後史上第2人，再添2得分就能超越張泰山，成為中職史上得分王。

另外，恰恰累計191轟史上第3，1075分打點史上第2，230次盜壘成功史上第3，2001年新人球季至2016年，16年期間單季打擊率都破3成、上壘率都破4成，史上唯一一人。

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在這麼多個人紀錄當中，最看重那些紀錄?張泰山認為是「打點」，恰恰把票投給「得分」和「安打」。

恰恰解釋，生涯得分超過千分，只有191分是靠自己打回來的，也就是轟全壘打，其他800多分都要靠隊友，不只是個人能力，更要依賴團體合作，「棒球是團隊運動。」

除了得分，安打也是恰恰看重的部分，他說，大聯盟非常重視3000安打者，中職場數沒那麼多，2000安是對球員生涯的肯定，必須穩定出賽才行，有些人打很久也不一定能達成。

現代棒球普遍重視打者長打率，不過恰恰認為，長打或許可讓得分效率提高，但安打和上壘率也是棒球運動很重要的環節。

生涯2000安和中職得分王兩大紀錄近在咫尺，恰恰說，會去想，但壓力還好，還是用同樣的心態和節奏比賽，這種東西強求不來，他笑稱，「要買東西也要有錢啊。」

近期恰恰沒上場，他透露，最近腰不舒服，前兩天爬起來有點痛苦，還有打消炎止痛針，今天無大礙，先發沒問題。

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