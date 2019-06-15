中職》味全龍自辦測試會結束 至少推薦20人

味全龍自辦測試會第2天，總教練葉君璋（右5）率領教練團觀看測試賽。（頂新職棒籌備處提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕味全龍今天進行自辦職棒測試會第2天，參與第1天的162人經過體能、投球、打擊和守備測試後，共有56位野手、47位投手共103人進入今天的測試對抗賽，總教練葉君璋表示，測試會的收穫比預期還要好，至少推薦20人應該沒有問題，明年也希望能自行舉辦。

葉君璋指出，參加測試的選手或許沒有名氣，但都有一定的實力，還是可以思考多選進一些球員來培養，球團挑選原則還是會參考各項檢測科學數據，尤其是體測的身體機能表現，來作為球員發展未來性的依據，最後再透過實戰來觀看選手技術表現和態度，至於所有捕手兩天都參與測試，主要是國內好的捕手難尋，希望爭取更多的機會來加以觀察。

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味全龍自辦測試會第2天，教練黃煚隆（左）觀看測試賽。（頂新職棒籌備處提供）

黃煚隆教練認為，現在年輕選手的素質好，只缺一個發光發熱的舞台，相信味全龍的復出能給球員更多機會，也希望球員要展現熱忱與態度，才能爭取球團的青睞。張泰山教練也以過來人的身份，鼓勵年輕球員們要持續勇敢追夢。

今天測試賽結束後，球團預計於17日前通知舉薦選手，葉君璋表示，不可能所有球員都能入選，因為每個人準備程度及球隊觀察時間有限，如果沒有獲得味全球團推薦的選手，也要積極參與17日的中職測試會，爭取自己被看見的機會。

味全龍自辦測試會第2天，總教練葉君璋（左）詢問投手森榮鴻的狀況。（頂新職棒籌備處提供）

味全龍自辦測試會第2天，教練張泰山（中）、陳志偉（左）觀看野手打擊。（頂新職棒籌備處提供）

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