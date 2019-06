棒球》扯！對13歲主審判決不滿 少棒比賽竟演變成大亂鬥（影音）

美國丹佛發生一起少棒比賽演變成鬥毆事件。(取自影片)

〔體育中心/綜合報導〕美國丹佛最近發生一起社區少棒比賽演變成大亂鬥事件,影片在網路上流傳,2天來已有逾200萬人觀看,根據《CNN》報導,這起事件是由於家長與教練對一名13歲的裁判不滿,而導致鬥毆,有多人受傷,1人重傷。

根據上傳影片的雷克伍德警察局(Lakewood Police Department)推特指出,這起事件發生在6月15日,他們正在尋找鬥毆事件中身穿白色T恤以及青綠色短褲的嫌犯資料。發言人指出:「我們感到非常作嘔,這些是關於棒球和只有7歲的孩子們,但顯然這些家長更需要長大。」

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We're looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU