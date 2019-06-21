棒球》扯！對13歲主審判決不滿 少棒比賽竟演變成大亂鬥（影音）

2019/06/21 08:19

美國丹佛發生一起少棒比賽演變成鬥毆事件。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕美國丹佛最近發生一起社區少棒比賽演變成大亂鬥事件，影片在網路上流傳，2天來已有逾200萬人觀看，根據《CNN》報導，這起事件是由於家長與教練對一名13歲的裁判不滿，而導致鬥毆，有多人受傷，1人重傷。

根據上傳影片的雷克伍德警察局（Lakewood Police Department）推特指出，這起事件發生在6月15日，他們正在尋找鬥毆事件中身穿白色T恤以及青綠色短褲的嫌犯資料。發言人指出：「我們感到非常作嘔，這些是關於棒球和只有7歲的孩子們，但顯然這些家長更需要長大。」

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