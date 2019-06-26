女選手都在看！韓國滑冰金牌爆性霸凌「掛高空脫褲露下體」

黃大憲在集訓時遭隊友脫褲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《韓聯社》報導，韓國短道競速滑冰國家隊因為爆發霸凌、性騷擾隊友醜聞，全隊都被趕出國家集訓選手村，時間達一個月。

曾在去年平昌冬奧拿下金牌的林孝俊（Lim Hyo-jun，23歲），在上週攀爬岩壁集訓時，趁著隊友黃大憲（Hwang Dae-heon，20歲）人卡在2公尺高的岩壁上，竟當眾脫下他的褲子，讓他露出性器官，當時還有多名女選手也在場，黃大憲不甘受辱，向韓國滑冰聯盟（KSU）投訴，聲稱遭到性騷擾。

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林孝俊被爆性霸凌隊友。（資料照，歐新社）

事實上2人都是平昌東奧的金牌選手，不過屢傳出不合，雖然林孝俊事後對此道歉，不過黃大憲表示無法接受，他還需要服用安眠藥才能入睡。對此南韓奧委會認定為性騷擾、霸凌，將全隊14名選手不分男女都趕出國家集訓選手村，時間達一個月。

這並不是韓國短道速滑隊首次爆發醜聞，男選手金根宇今年2月才因非法闖入選手村女宿被禁賽一個月。過去女選手金寶凜（Kim Bo-reum）及朴鎮媛（Park Ji-woo）也曾在冬奧拋下落後的隊友盧善英（Noh Seon-yeong），遭到南韓民眾撻伐，最後金寶凜奪銀，還帶著南韓國旗向民眾行跪拜大禮謝罪。

金寶凜在去年平昌冬奧時怪罪隊友滑太慢導致無法晉級，遭到南韓民眾撻伐，最後她奪銀向民眾行跪拜大禮。（資料照，法新社）

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