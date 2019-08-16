MLB》因傷缺陣直呼殘酷 史坦頓有信心在季後賽前歸隊

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）本季傷情不斷，目前已被移到60天傷兵名單，他表示今年對他而言是個殘酷球季，但有信心能在季後賽前歸隊效力。

史坦頓開季拉傷左臂肱二頭肌，復健時又傳出左肩受傷，6月中才回到打線，不料才歸隊8場比賽，就在跑壘時弄傷右膝，隨後確診為後十字韌帶扭傷，已經缺陣將近3個月，上周被移到60天傷兵名單。

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史坦頓今天受訪時表示，今年對他來說相當殘酷，覺得自己離球賽很遠，但他相信自己能及時歸隊，在季後賽前幾週回歸打線，他也很享受看著其他球員為洋基挺身而出，強調自己不會急著歸隊，目前感覺相當不錯。

史坦頓形容今年是個殘酷球季。（資料照，法新社）

「看著球隊打這麼好，真的很棒，這讓我感覺不是那麼糟，看著每個人在不同的地方有所貢獻，一起努力拿下勝利，每個晚上都不是只有一個英雄，這是我最近一直專注的地方，而不是什麼、我受傷好可憐、或是其他的東西。」史坦頓說。

史坦頓目前已經恢復打網跟拋打練習，守備也能夠傳接球，能在抗重力的跑步機上用85％的力量跑步，下一步就是回到場上訓練，例如在草地上跑步等，之後可能會去小聯盟、或是進行模擬賽找感覺，準備回到大聯盟。

史坦頓本季至今僅出賽9場，31打數僅1轟7打點，雖然將近缺席整個球季，但洋基目前仍是全大聯盟最會得分的球隊，團隊233轟則排第二僅次雙城，目前81勝41敗為大聯盟最佳，獨居美聯東區第一，已經領先第二的光芒10場勝差。

史坦頓有信心能在季後前歸隊。（資料照，美聯社）

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