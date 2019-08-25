U18世界盃》台灣隊開路先鋒慘遭爆頭 現場竟然沒有擔架

何恆佑在隊友攙扶下退場。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天U18世界盃台美熱身賽，6局上美國投手Ben Hernandez飆出150公里快速球，直接砸中台灣開路先鋒何恆佑的頭盔，何恆佑當場倒地不起，右耳血流不止，表情顯得相當痛苦，同時頭盔也裂開，何恆佑的媽媽在場邊焦急地哭了，場邊有幾位球迷大罵，「國家隊比賽，竟然沒有擔架和救護車待命，是辦什麼比賽啊!」

要命的是，台美熱身賽場邊並沒有大會醫療小組，更沒有擔架，原本球僮搬出運貨用的小台車，準備充當擔架，結果遭制止，救護車10幾分鐘後才趕到，何恆佑在防護員攙扶下先回到休息室，隨後被推上救護車，駛往中國醫藥大學附設醫院做進一步檢查，是否有腦震盪現象還須觀察。

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何恆佑遭觸身球砸中頭部倒地不起。（記者羅志朋攝）

何恆佑在隊友攙扶下退場。（記者羅志朋攝）

何恆佑右耳血流不止。（記者羅志朋攝）

何恆佑母親在場邊非常著急地哭了。（記者羅志朋攝）

何恆佑被推上救護車。（記者羅志朋攝）

何恆佑表情顯得相當痛苦。（記者羅志朋攝）

何恆佑被推上救護車。（記者羅志朋攝）

何恆佑被推上救護車。（記者羅志朋攝）

美國隊投手Ben Hernandez。（記者羅志朋攝）

Ben Hernandez蹲著表情顯得自責。（記者羅志朋攝）

何恆佑表情顯得相當痛苦。（記者羅志朋攝）

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