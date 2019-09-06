體育推手獎頒獎典禮 國泰女籃球星黃鈴娟擔任主持人「很緊張」

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019體育推手奬表揚典禮於今天盛大舉行，副總統陳建仁親臨現場頒獎，感謝贊助及長期推廣體育活動的53個企業、團體與個人，國泰女籃球星黃鈴娟盛裝打扮，與資深主播何文堯共同擔任主持人，她笑說，「第一次在這麼多人面前主持，真的很緊張！」

「108年度體育推手獎表揚典禮」長官合影，左起立委高金素梅、體育署長高俊雄（左二）、副總統陳建仁（左三）、教育部長潘文忠（左四）、奧會主席林鴻道（左五）、中華體總會長張朝國。（記者塗建榮攝）

黃鈴娟自國小紮根籃球夢，卻在高中階段一度經歷校隊解散命運，好在一路有老師、教練及企業主支持，讓她得以延續運動生涯，曾奪得HBL新人后和MVP殊榮，現為台灣女籃隊重要一員，她感性表示：「很榮幸能成為推手獎主持人，也謝謝每個階段幫助我的貴人。」

請繼續往下閱讀...

台灣運動員在國際賽的精采表現有目共睹，陳建仁表示，政府將盡最大努力，與協會及民間企業合作，做為選手的穩固靠山，讓台灣英雄在場上發光發熱，用體育讓全世界看到台灣。

國泰女籃球星黃鈴娟（左）贈與簽名球與副總統陳建仁合影。（記者塗建榮攝）

為向長期無私奉獻及熱心推展體育發展的企業、團體及個人表達敬佩與感謝之意，教育部體育署自98年起每年舉辦體育推手獎表揚活動，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」，今年共頒發78個獎項，其中包含贊助類55項及推展類23項。

本次受奬名單中的「台灣電力股份有限公司」、「合作金庫商業銀行股份有限公司」、「國泰人壽保險股份有限公司」、「臺灣土地銀行股份有限公司」等4家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，培育出無數優秀選手。

教育部部長潘文忠表示，在台灣有非常多出色的運動球員，期盼大家一起來當「推手」，推動體育運動風氣。

國泰女籃球星黃鈴娟著禮服投球給觀眾。（記者塗建榮攝）

副總統陳建仁出席「108年度體育推手獎表揚典禮」。（記者塗建榮攝）

教育部長潘文忠出席「108年度體育推手獎表揚典禮」。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法